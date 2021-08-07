«Меня заставили поверить, что я ничтожество»: Отар Кушанашвили впервые о прошлой наркозависимости

7-08-2021, 11:12

Журналист рассказал, как боролся с болезнью. Шоумен Отар Кушанашвили давно завоевал славу «острослова», интеллектуала и человека, не признающего авторитетов в мире шоу-бизнеса. Стремление высказываться смело и радикально, глубокое понимание устройства современного шоу-бизнеса в России и бурная личная жизнь делают его желанным гостем на многих популярных ток-шоу. В интервью «Эмпатия Манучи» «акула пера» впервые признался о прошлой наркозависимости и своих жёнах.

Отар Кушанашвили в шоу «Эмпатия Манучи», YouTube.ru

О наркотической зависимости

Прием наркотических веществ, по признанию Отара, чуть не убил его много лет назад. Он давно мог лежать «впечатанным в асфальт», разделив судьбу поп-звезд девяностых Насырова и Сорина.

Когда Манучаров спросил о причине увлечения наркотиками, его гость пожаловался на тяжелый жизненный период. А один момент умерли его родители, он не имел работы и не знал, чем ему заниматься в жизни. От него отвернулись друзья и жизнь разделилась на «до» и «после».

«Меня заставили поверить, что я ничтожество», — пояснил шоумен.

Три года он боролся с последствиями опасного увлечения и восстанавливал здоровье, а внешне походил, по собственному признанию «на узника Освенцима».

О жёнах и детях

Кушанашвили признался, что у него 8 детей от двух женщин. Как рассказал сам Отар, семь из них рождены бывшей женой и только один ребенок от нынешней возлюбленной Ольги, с которой он не состоит на данный момент в официальном браке.

«Она великолепная женщина. Но прошла любовь. Она бегала в роддом чаще, чем ты моргал в этой программе», — повторял журналист на камеру о первой супруге.

В интервью Отар рассказал об их знакомстве в Кутаиси ещё в школьном возрасте. Будущая невеста Отара была дочерью офицера, служившего в местном гарнизоне. После развода, по словам Кушанашвили, он оставил жене всё, что у него было.

Нынешнюю возлюбленную Отар охарактеризовал, как «блистательную воронежскую девушку», которая понимает его с полуслова.

После монолога гостя о женщинах ведущий спросил гостя, не боится ли он ситуации, в которой его дети могут стать жертвами ксенофобии. Отар ответил, что абсолютно спокоен за детей в этом плане, потому что они «спецназовцы» (не дадут себя в обиду) и сам с подобным никогда не сталкивался.