Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова: о харассменте и проблемах в личной жизни

6-09-2021, 08:40

Екатерина Волкова, известная по одной из главной роли сериала «Воронины», поделилась в интервью, что знает о харассменте не понаслышке. Ей доводилось сталкиваться с этой проблемой на съемочной площадке. Однако она всегда пресекала домогательства, не обостряя отношения с коллегами.

«Я считаю, что это свинство и скотство. Когда человек получает власть и начинает пользоваться этим» — прокомментировала актриса.

Она призналась, что с людьми, проявлявшими к ней такое поведение до сих пор общается, но не работает. Она всегда отшучивалась от непристойных предложений или переводила тему. Ей не хотелось доводить ситуацию до конфликта.

Также она вспомнила, что с ней произошла очень неприятная история, связанная домогательствами. Ей звонили и настойчиво предлагали встретиться c каким-то влиятельным человеком. Даже угрожали, что если она не согласится, то пожалеет. Она отказалась, так как уверена, что ей это не нужно.

Екатерина уверена, что сейчас такое подведение в шоу-бизнесе, если и встречается, то очень редко. Девиз «на сцену через постель» уже пережиток девяностых, что не может не радовать. Она добавила, что мир кино изменился бы в лучшую сторону, если бы оценивание происходило только на основе мастерства. Но к этому очень сложно прийти. К сожалению, связи, родственные и прочие отношения, построенные на взаимной выгоде играют не последнюю роль.

Тем не менее, моральные принципы никак не мешают ей в работе. Там она руководствуется только талантом. Её приглашают работать в успешные проекты.

В семейной жизни тоже все замечательно. Актриса в браке уже одиннадцать лет, вместе с мужем воспитывает дочь. Она рассказала, что иногда муж ревнует ее. Особенно, когда она выставляет фото, например, в купальнике в Инстаграм. Бывает, они ругаются по этому поводу.

Но актриса философски относится к проблемам в семье. Она считает, что два человека, если они хотят быть вместе, найдут возможность справиться с любыми трудностями. Главное — это быть уверенным в партнёре, а также и самому обладать стойкостью перед соблазнами большого бизнеса.