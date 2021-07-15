Валерий Гаркалин: «Я был нежеланным ребёнком в семье»

Актёр со слезами на глазах ударился в воспоминания. Валерий Гаркалин известен поклонникам по одной из главных ролей в фильме «Ширли-Мырли». Однако мало кто знает, что успех Валерия в кино и по жизни — результат борьбы с самого детства, и это — борьба с негативными убеждениями, исходившими от его отца. Валерий Гаркалин признался в интервью «Судьба человека», что отец не верил в него, как в актёра.
Это лишь стало стимулом для юноши развиваться и добиваться своей цели. Изначально Гаркалин знал, что в семье он был нежеланным ребёнком.
Отец всячески подталкивал мать к аборту, но женщина настояла на своём и оставила ребёнка. Более того, ей удалось вернуть мужа и сохранить семью. Вскоре родилась и младшая сестра, и в семье стало двое детей.
Отношения с отцом были непростыми, как признаётся Валерий. Когда он узнал, что сын хочет связать свою жизнь со сценой, заявил, что актёр — это не профессия, а диагноз. Но, самое главное для него то, что отец всё же принял выбор профессии своего сына. Ещё один интересный момент был связан со словом «антракт».
С самого детства Валерий любил играть в актёра, показывать разные пьесы и юморески, когда приходил с родителями в гости.
Однажды артистичный мальчишка настолько заигрался, что отец строго прервал его: «Валера, антракт!». После этого случая у мальчика осталась нелюбовь к этому слову.
Многие считают, что поддержка родителей с детства играет важнейшую роль в развитии и становлении личности ребёнка. Однако отсутствие поддержки может также стать стимулом, если у человека сильная воля и стремление добиться своей цели вопреки обстоятельствам. Пример Валерия Гаркалина, его успешность и состоятельность как актёра — прямое тому подтверждение.