Валерий Гаркалин: «Я был нежеланным ребёнком в семье»

15-07-2021, 10:12

Актёр со слезами на глазах ударился в воспоминания. Валерий Гаркалин известен поклонникам по одной из главных ролей в фильме «Ширли-Мырли». Однако мало кто знает, что успех Валерия в кино и по жизни — результат борьбы с самого детства, и это — борьба с негативными убеждениями, исходившими от его отца. Валерий Гаркалин признался в интервью «Судьба человека», что отец не верил в него, как в актёра.





Валерий Гаркалин, источник tvcenter.ru





«Многие люди считают актёрство пустым занятием, и мой отец не был исключением», — поделился Валерий в своём интервью.

Это лишь стало стимулом для юноши развиваться и добиваться своей цели. Изначально Гаркалин знал, что в семье он был нежеланным ребёнком.

«Мама приехала из Беларуси, папа из-под Тамбовщины в Москву. Произошла между ними страсть. Мама была беременна мной, а папа влюбился в другую женщину. Я юыл нежеланным ребёнком в семье», — рассказал актёр.

Отец всячески подталкивал мать к аборту, но женщина настояла на своём и оставила ребёнка. Более того, ей удалось вернуть мужа и сохранить семью. Вскоре родилась и младшая сестра, и в семье стало двое детей.

«Тем не менее, мы объединились в большую четвёрку и прожили целую жизнь», — подытожил Валерий.

Отношения с отцом были непростыми, как признаётся Валерий. Когда он узнал, что сын хочет связать свою жизнь со сценой, заявил, что актёр — это не профессия, а диагноз. Но, самое главное для него то, что отец всё же принял выбор профессии своего сына. Ещё один интересный момент был связан со словом «антракт».

С самого детства Валерий любил играть в актёра, показывать разные пьесы и юморески, когда приходил с родителями в гости.

Однажды артистичный мальчишка настолько заигрался, что отец строго прервал его: «Валера, антракт!». После этого случая у мальчика осталась нелюбовь к этому слову.

Многие считают, что поддержка родителей с детства играет важнейшую роль в развитии и становлении личности ребёнка. Однако отсутствие поддержки может также стать стимулом, если у человека сильная воля и стремление добиться своей цели вопреки обстоятельствам. Пример Валерия Гаркалина, его успешность и состоятельность как актёра — прямое тому подтверждение.