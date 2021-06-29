Александр Пушной о жизни после ухода из «Галилео»

29-06-2021, 16:50

Телеведущий ни о чём не жалеет. Многие помнят телеведущего Александра Пушного по научно-популярной программе «Галилео». Проект уже закрыт, и Александр сегодня работает в других телешоу, снимается в рекламных роликах. Недавно Александр дал интервью, в котором рассказал о своих взаимоотношениях с разными продюсерами на телевидении и командой.

Александр Пушной в шоу Галилео





Что касается проекта «Галилео», Александр отметил, что у научно-популярных передач в принципе никогда не бывает высоких рейтингов — они не пользуются большим успехом у аудитории. В целом Александру нравилось вести этот проект, он был близок ему по духу: у него высшее образование по специальности «Физика».

Пушной подчеркнул, что единственный момент, который его напрягал — это неопределённость. «Мы никогда не знали, когда закончится проект, сколько выпусков нам нужно будет отснять. Бывали ситуации, когда я уже расстался с продюсером, а мне звонили через несколько лет и просили, как ни в чём не бывало, принять участие в съёмках», — рассказал Александр.





Также Пушной поделился забавными ситуациями на съёмках. Так, однажды ему пришлось освоить вокальную технику йодль для одной сцены, и это далось ему довольно непросто. Сегодня Александр также участвует в съёмках рекламы, в частности, продуктов питания. Ведущий открыл секрет: оказывается, в обозревательных сюжетах все логотипы компаний замазываются в кадре, а действительно рекламная кампания предусматривает появление логотипа в кадре.





«Я всегда любил петросянить, поэтому меня активно приглашают в разные проекты», — подытожил Александр о своей работе на телевидении. Он также поделился с ведущей тем, что его хобби и заветное желание — это рок-музыка. Александр любит писать рок-каверы на популярные песни, и сейчас мечтает о том, чтобы заниматься этим профессионально. Что касается взаимоотношений с фанатами, Александр отметил, что кто-то помнит его по проекту «Галилео», кто-то — по участии в КВН, а кто-то любит смотреть его видеообзоры музыкальных гаджетов.

В любом случае, благодаря своей природной харизме Александр Пушной обязательно найдёт себя на телевидении или в шоу-бизнесе.