«Дочку предложил сдать в интернат»: Карина Мишулина рассказала о неудачных браках с мужьями

Вчера, 09:54

Актриса долгое время была не счастлива в браках и сравнивала всех с знаменитым отцом.

Карина Мишулина поучаствовала в проекте певицы Валерии «Почему я?», где рассказала о личной жизни. Знаменитость затронула тему неудачных браков, а также поговорила об отце и детях.

Карина Мишулина в программе "Почему я?", YouTube.ru

О замужестве

Первый брак артистки был ранним. Она вышла замуж в тайне от родителей, и они лишь по случайности узнали об этом. По словам девушки, это был урок для неё: «Как бы банально не звучало, но всё тайное становится явным».

Второй брак девушки состоялся уже после смерти отца. Карина вспоминает, что её поразило пение под гитару будущего мужа: «Придумала сама себе образ какого-то романтика с песнями».

Уже через год возлюбленные расписались. Актриса уточнила, что неприятные моменты появились сразу после официального создания семьи: муж негативно относился к дочери Мишулиной: «Дочку предложил сдать в интернат». Спустя время у пары родилась дочь, к которой отношение главы семейства тоже было не слишком хорошим. Постепенно отношения между супругами портились. Пиком в их раздоре было нежелание мужа финансово помочь с ремонтом их квартиры.

«Я была мужиком в семье», — делится героиня выпуска.

Третье замужество артистки получилось самым гармоничным и счастливым. Её третий муж, Иван, любил детей и с удовольствием принял дочерей любимой. Супруги вместе и на сегодняшний день.

Об отце

Карина является дочкой знаменитого актёра Спартака Мишулина, который приобрёл популярность благодаря фильмам «Белое солнце пустыни», «Человек с бульвара Капуцинов», «Мастер и Маргарита». Девушка тепло отзывается об отце, называет его «большим ребёнком», подчёркивает его доброту, отзывчивость и мудрость.

Она открыла таинственную историю из детства Спартака: как выяснилось, бабушка Карины отдала сына в детский дом, затем его забрал к себе родной дядя, а после маленький Спартак снов вернулся к маме. Но на тот момент бабушка Карины состояла во втором браке, а отношения с отчимом у мальчика не сложились.

В 13 подросток сбежал из дома, а после этого по случайному стечению обстоятельств оказался в артиллерийском училище, но вскоре был сослан за украденную лампочку. Из тюрьмы Спартака забрал дядя, который занимал влиятельный пост.

Свою неудачную личную жизнь Карина связывает с «залюбленностью» родителей. Слишком они её оберегали.

О скандале, связанном с внебрачным сыном Спартака Мишулина

Этой весной молодой человек по имени Тимур Еремеев заявил, что он является сыном популярного актёра Мишулина. Настоящая семья артиста не признаёт родства, и не верит мужчине.

«У меня перевернулся мир», — говорит о тех событиях артистка, — «нарушены были и юридические, и божие законы».

Актриса театр и кино замечает, что тогда от неё многие отвернулись, у мамы случился инсульт, а их просто «запинали ногами». Женщина упомянула о том, что до сих пор у многих она в «в чёрном списке» и у неё из-за этого есть проблемы со съёмками.

Однако Мишулина ни о чем не жалеет: «Мой папа такой человек, который заслуживает остаться в памяти светлым, добрым и замечательным, а не тем, кого из него хотели сделать непонятные люди».

Интервью получилось очень живым и откровенным. Валерия во всём поддерживала артистку, удивлялась радости и любви в её семье, необычайной биографии её отца. Напоследок ведущая пожелала Карине огромного счастья и «подарка небес»