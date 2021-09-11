«Это абсолютный выбор моей мамы»: Настя Ивлеева ответила хейтерам о ремонте в квартире матери

11-09-2021, 09:59

В недавнем интервью ютуб-каналу «Осторожно, Собчак!» инстаблогерша и телеведущая Настя Ивлеева рассказала о том, почему её мама до сих пор живет в деревне Разметелево.

Анастасия Ивлеева с мамой, Вистаньюс

В прошлом году подписчики видеоблога Ивлеевой бурно обсуждали состояние квартиры, в которой проживает мать звезды. Фолловеров возмутило то, насколько сильно различаются между собой шикарное жилище Насти и скромная квартирка в Разметелево, в которой живут мать и брат ведущей. Особенное негодование подписчиков вызвало то, что в ванной комнате не было раковины — её место заняла старенькая стиральная машинка. Поклонники принялись обвинять звезду в том, что она не желает финансово помогать родным людям.

«Люди прикопались к моей раковине, вывернули всё так, что моя мать живёт в гетто, в нищенских условиях…», — вспоминает блогерша.

Настя Ивлеева провела всё детство и юность в тесной квартирке, и с ранних лет мечтала о богатой и вольготной жизни. Пятидесятилетняя мать инстадивы всю жизнь проработала продавцом в маленьком продуктовом магазине, отец же ушел из семьи тогда, когда Настя только появилась на свет. Звезда не скрывает, что в течение последних нескольких лет она полностью обеспечивает маму. Три года назад Анастасия настояла на том, чтобы мать уволилась с работы.

Квартиры мамы Анастасии Ивлеевой, Ютуб





Тогда же она предложила маме и брату переехать вслед за ней в Москву. Но родные отказались менять привычный уклад жизни и остались в Разметелево. С тех пор Ивлеева ежемесячно высылает маме по двести тысяч рублей — на безбедную жизнь и всевозможные «хотелки».

В новом интервью Ивлеева рассказала, что на кадрах из влога был показан вид квартиры до и во время ремонта. Ивлеева рассказала, что полностью оплатила маме ремонт и предложила обновить окна и паркет. Как утверждает Анастасия, внешний вид квартиры в Разметелево целиком и полностью определяют предпочтения матери.

«Та квартира, которая есть в моем влоге — это абсолютный выбор моей мамы, начиная от обоев и заканчивая мелочами, — говорит Ивлеева. — У меня есть своя жизнь, и я ей занимаюсь. У мамы есть своя жизнь».

Анастасия с гордостью говорит о том, что ей удалось стать сильнее обстоятельств и надеется, что в будущем ей всё же удастся перевезти маму к себе в Москву.