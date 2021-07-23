Дмитрий Дюжев вспоминил о необычном знакомстве с Петром Мамоновым

Вчера, 12:07

у актёра не получалось наладить контакт с солистом «Звуки Му». 15 июля не стало Петра Николаевича Мамонова — российского музыканта, поэта, актера и ведущего, лидера рок-группы «Звуки Му», игравшего в моноспектаклях и кинофильмах.

Дмитрий Дюжев и Пётр Мамонов в фильме «Остров»





В фильме Павла Лунгина «Остров», Петр играл отца Анатолия, у которого разворачивается конфликт с отцом Иовом, казначеем монастыря (играет Дмитрий Дюжев). Дмитрий Дюжев в интервью Борису Корчевникову рассказал, как проходили съемки фильма.

Во время съемок Дмитрий встретился с Петром впервые. Еще в юности он слушал «Звуки Му», видел спектакль Петра «Шоколадный Пушкин», и не мог понять, действительно ли Петр на сцене такой же, как в жизни, или он играет выдуманного персонажа. Как только выдалась возможность, он решил познакомиться с Петром, однако ничего не получалось, как будто Мамонов Дюжева избегал. Осложнялось все тем, что по сюжету фильма между героями конфликт, как будто бы выходивший за рамки фильма.

Уже в разгар съемок, Лунгин делает замечание Мамонову, что тот странно ведет себя в кадре. На что Мамонов отвечал, что он не играет, что он живет на съемочной площадке.

Весь фильм Мамонов и Дюжев практически не разговаривали. Съемки закончились. И тут Петр подошел к Дюжеву, и сказал, что очень рад познакомиться, спросил, что Дмитрий Дюжев хотел у него узнать. На вопросы, почему он так долго избегал общения вне съемочной площадки, рассказал, что не знает, как можно по-другому, как можно играть одно, а в жизни вести себя иначе. «Наверное, потому что нет специального образования» — подытожил Петр.

Петр Мамонов по-своему находил роль, по-своему находил творчество. Спустя 15 лет после съемок, он говорит: «Я только недавно начал задавать себе вопрос, я хороший человек или нет? У меня осталось совсем немного времени, чтобы это выяснить».

Фильм остров стал важным событием, как в жизни отечественного кино, так и Петра. Фильм получил шесть премий «Ника» и «Золотой орел», а Мамонов в обеих премиях получил лучшую роль. Петр не хотел соглашаться на роль, но пообщавшись со священнослужителями, все-таки согласился, хоть и не представлял, как будет играть монаха.

Петр Мамонов рассказывает о своем раннем творчестве: «Я ценю группу „Звуки Му“ только за то, что мы были честны: мы жили, как думали, делали, как считали нужным. Тогда было проще, тогда надо было разрушать, сейчас сложнее, сейчас надо создавать. Создавать тяжело, для того чтобы создавать — нужно любить, а любить сердце не научено. Может быть у кого-то научено, а мне негде было научиться».

27 июня Петр попал в реанимацию с коронавирусом. 15 июля 2021 Петр Мамонов скончался. Актеру было 70 лет. Похоронен на Центральном кладбище в городе Верея Московской области.