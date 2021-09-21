Певица Мари Краймбрери рассказала о непростых отношениях с отцом

21-09-2021, 10:00

Певицу Мари Краймбрери фанаты любят за жизненные, запоминающиеся песни о любви, близкие и понятные многим. Образ этакой дворовой девчонки с нотками романтизма. На самом деле, мало кто догадывается, что на становление Мари как музыканта напрямую повлияли непростые взаимоотношения с родителями.

Мари Краймбрери в интервью с Лаурой Джугелией, Youtube.ru





По словам певицы, мама изначально не верила в то, что делала Мари, но всегда поддерживала дочь.

«Найди нормальную работу»? — то и дело слышала девушка от своей родительницы, когда разговоры касались музыкальной карьеры.

о при этом мама всегда хвалила песни Мари, и это придавало начинающей певице уверенности. Что касается папы, он был категорически против карьеры эстрадной певицы у своей дочери. Однако Мари принимала такую позицию родителей и считала, что лучше быть с ребёнком построже, чем незаслуженно хвалить. Девушка припомнила случай из детства на конкурсе, когда при ней выступал ребёнок, не попадавший в ноты, а его родители умилялись и не уставали хвалить своё не особо талантливое чадо.

«В конце концов, можно любить человека, но необязательно разделять все его интересы», — считает Мари.

Отношения с папой у Мари всегда были непростыми. Были периоды, когда папа и дочь могли сутками не разговаривать друг с другом. При этом девушка отмечает, что роль отца ему давалась лучше, нежели роль мужа. Сейчас её родители в разводе, но певица любит и заботится об обоих, поддерживает отношения и с мамой, и с папой.

Свои сложные отношения с отцом Мари отразила в клипе на песню «Самолёт». Девушка переживала, как отреагирует папа на её творчество, ведь эта тема для него очень болезненна. Но отцу понравился клип, он похвалил идею и постановку своей дочери. Мари призналась, что изменила своё отношение к отцу, забыла все обиды после того, как он тяжело заболел. Глядя на папу через окошко реанимации, Мари желала лишь одного — чтобы любимый папа выздоровел. По мнению Мари, болезнь сблизила папу с ней, но отдалила его от мамы.

Мари отметила, что в детстве она была очень эгоистичной девочкой. Это выражалось в постоянных требованиях купить новую одежду — шкафы буквально трещали от обновок, в то время как мама и папа отказывали себе в покупке самого необходимого. Сейчас Мари сожалеет о своём поведении и неоднократно приносила извинения своей маме за сложный, излишне требовательный характер.

Что касается детских обид, Мари заявила: «Нет ничего круче, чем простить ошибки родителей. Я ведь сама была далеко не идеальной дочерью».

«Мама, я забрала у тебя молодость, зато старость у тебя будет просто супер!», — пообещала Мари своей маме.

Девушка готова забрать маму к себе, когда у неё появятся свои дети, чтобы та не скучала и могла проводить время с внуками.

Так объективный взгляд родителей на дочь, строгость и сдержанность на похвалы повлияли на творческое становление Мари как певицы. Девушка признаётся, что такой подход научил её быть самокритичной, требовательной к себе и ценить то, что для неё делают.