Заказуха видна: Бьюти-блогер Катя Конасова об обзорах косметики мировых брендов

4-08-2021, 11:10

Обзоры и аналитика на тему косметики от Кати Конасовой — успешного блогера на YouTube, спасли деньги и здоровье кожи десяткам и сотням тысяч девушек. Это не просто громкое заявление — Катя занимается оценкой реального качества косметической продукции на рынке и это не нравится многим, кто попадает под раздачу её разборов. Блогер, косметический эксперт и молодая мама рассказывает, как ей живётся среди брендов.





«Заказуха видна» или как понять, что блогеру занесли?

Конасова нередко сталкивается с критикой и обвинениями в манипуляциями общественным мнением — как и многие блогеры с такой большой аудиторией (на данный момент на канале девушки 1.2. миллионов подписчиков). Тем не менее она утверждает, что руководствуется исключительно своим мнением, а обзорами на заказ никогда не занимается — дорожит своей репутацией. Проплаченный обзор видно издалека и ей совсем не хочется ассоциироваться с подобным.

Ну никак нельзя это утаить. Во всех этих заранее подготовленных кампаниях по продвижению средств участвует несколько блогеров одновременно. Вскрывается такое на раз-два. Катя Конасова о заказных обзорах

Катя — пример блогера с уникальным отношением к аудитории. Чтобы понять, как ей важен собственный имидж в сети, достаточно оценить, как глубоко она подходит к каждой обсуждаемой теме. Ни разу на канале девушки не всплывала непроверенная информация, а в особенности — откровенные фейки, пускаемые ради собственной выгоды. Аудитория блогера доверяет ей и не без причин.

Конасова работает с Шанель и Л’этуаль?

Разумеется, такая яркая личность не может обойтись без разного рода манипуляций своим именем. Катя со смехом вспоминает список «обвинений» в свою сторону, касающихся сотрудничества с брендами.

Кто меня только не «нанимал». Говорят, сами Шанель платили мне за разоблачение бренда чебоксарской косметики — в кооперации с Диор. Катя Конасова о нелепых слухах

Катерина сетует на то, что бренды не хотят разбираться со своими внутренними проблемами и занимаются поисками внешнего врага. Напомним, что обвинения посыпались на канал блогера после нескольких скандальных масштабных разоблачений, которыми Катя занималась последний год. Владельцы разоблачённых брендов — в том числе и тех, кто занимался продажей просрочки, опасной для покупателей (скандал с «Сефорой», начали против неудобной Конасовой настоящую антирекламную кампанию.

Информации, которая «обличает» Конасову, в интернете достаточно — например, её прямо обвиняют в сотрудничестве с крупными брендами-ритейлерами вроде Л’этуаль.

Обвинение заключается в намеренном создании негативного имиджа определённых компаний.

Сама Катя относится к ситуации со смехом — утверждает, что подобные обвинения для неё совсем не новость и слышит она их каждый день. По её словам, основная проблема на отечественном онлайн-рынке косметики в том, что бренды даже не думают исправлять свои ошибки или пытаться вернуть расположение аудитории и не понимают, что недовольство их политикой продаж и отношения к покупателям — реальное клиентское недовольство.