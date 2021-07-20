Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова о тернистом пути на ТВ, нищем детстве и несчастливых браках

Вчера, 10:29

Всероссийская сваха не скрывает своего отношения к деньгам и славе.

Роза Сябитова в шоу «Почему я?»





Все знают Розу Сябитову по проекту «Давай поженимся!» на Первом канале. Своеобразная, но очень харизматичная сваха никого не оставляет равнодушным: кому-то симпатичен данный персонаж, кого-то раздражает. Однако мало кто знает, каким образом Роза смогла достичь популярности и найти своё призвание именно в сватовстве. Недавно Роза дала интревью певице Валерии в шоу «Почему я?», где рассказала о своей тернистой жизни.

Как утверждает сама Роза, всё идёт из детства. Ещё с малых лет она была предприимчивой девочкой с житейской смекалкой. Любимой игрой Розы были казаки-разбойники. У маленькой Розы была своя тактика: кого-то она «пытала», а с кем-то предпочитала договариваться, переманивая на свою сторону аппетитными рижскими батонами, которые по тем временам были дефицитным продуктом. Уже тогда будущая сваха поняла основную суть психологии: самое главное — найти в человеке слабую сторону, тот страх, который сидит в нём и мешает двигаться дальше. Открыв этот секрет, можно манипулировать любой личностью.

Мало кто знает, что Роза является мастером спорта по фигурному катанию. «Меня взяли в секцию за моё упорство. Я не умела кататься, но изо всех сил пыталась что-то изобразить на льду», — вспоминает Роза. В школе будущая сваха вначале была не самой успешной ученицей. Однако в 4 классе учительница истории разглядела в школьной хулиганке талант и поставила ей первую в жизни четвёрку. После этого Роза взялась за ум и стала отлично учиться — было стыдно подводить любимую учительницу, хотелось доказать себе и другим свою успешность.

Именно успешность и богатство стали для юной Розы приоритетом в жизни. Этим и был обусловлен её выбор супруга. Она не любила Михаила, но бесконечно ценила его заботливое, трепетное отношение, осознавала, что это надёжный мужчина, который всегда будет рядом и не предаст. «Я увидела в нём много плюсов, и лишь единственный минус — у меня не было к нему любви. Но ничего, зато замечательный партнёр», вспоминает Роза о ныне покойном супруге.

Карьера Розы на телевидении началась с кабельного канала «Здоровое ТВ», где Роза вела программу «Ищу любовь». На «Давай поженимся» Сябитова вначале была экспертом. После первого же выпуска Роза безапелляционно заявила продюсерам, что программа не пойдёт. «В такой программе нужно продавать эмоции. Должен быть какой-то конфликт, эксперты должны разделиться на два лагеря, а иначе шоу не получится, и никто не будет смотреть проект», — объясняла Роза сотрудникам телеканала. После этого Сябитову пригласили в программу уже в качестве свахи.

В жизни Розы случился момент, когда она стала всерьёз опасаться за свою карьеру свахи. У неё случился серьёзный конфликт со вторым мужем, и тот сильно её избил. Когда ситуация стала достоянием общественности, Роза решила не прятаться и признать всё, как есть. «Я, как публичная личность, должна с достоинством выйти из любой ситуации, даже из такой неприятной», — подытожила телеведущая.

Пример Розы Сябитовой — женщины, попавшей на телевидение без актёрского образования и опыта, говорит о том, что всего можно добиться «упёртостью и характером», по словам самой же свахи.