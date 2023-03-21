Алла Наумова объявила победителей премии Green Awards 2022

21-03-2023, 16:12

Алла Наумова, член Национального Общества Диетологов России и член Академии Здоровья и Наук Великобритании THSA совсем недавно вошла в состав жюри Всероссийской национальной премией Green Awards. После тщательной проверки и анализа предлагаемых продуктов участников, Алла выявила самые качественные и полезные по составу.

Премия Green Awards проводится 8 год подряд, она направлена на развитие и популяризацию темы ЗОЖ в России, объединяя лучших экспертов, стартапы и зеленые бизнесы страны. В рамках мероприятия Алла Наумова и Татьяна Михайленко, основатель премии Green Awards, также обсудили дальнейшие планы и перспективы по развитию ЗОЖ культуры в России.

Среди номинантов Green Awards 2022 можно выделить такие компании, как сеть медицинских клиник “МедСи”, ООО “Гиперглобус”, Meine Liebe, Mi&KO, Levrana, Organic Nuts, Arnebia. За Аллой были закреплены направления по нутрициологии, правильному питанию и развитию когнитивных способностей: “Лучший натуральный бренд в сфере продуктов питания 2022”, “Нутрициолог года”, “Лучший проект по развитию психоэмоциональных и когнитивных способностей человека” и многие другие.

Алла Наумова является нутрициологом, в 2022 году она была номинирована на звание “Лучшего нутрициолога года” по версии премии Live Organic Awards 2022, брейн-коучем и фитнес методистом. Алла развивает собственный проект Your Muse (Твоя Велнес Муза), который помогает людям лучше ориентироваться в мире здорового образа жизни, правильного питания и ментального здоровья. Она также является постоянным экспертом MARIE CLAIRE и L’Officiel, где Алла рассказывает читателям, как раскрыть свой потенциал и стать новой супер-версией себя.









