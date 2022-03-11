Россиян призвали перенести данные из облаков Google и iCloud

11-03-2022, 12:43

«Если пользователи не смогут продлить свои подписки в iCloud, с их облаком может что-то произойти не очень хорошее», ─ предупредил эксперт и посоветовал позаботиться о сохранности данных.

Фото: cdn.profile.ru

Пользователям интернет-сервисов Google и iCloud стоит скопировать свою личную информацию, рекомендует Владимир Зыков, директор АППСИМ. Это позволит сохранить данные в случае проблем с оплатой. Эксперт рассказал, куда можно перенести свои файлы.

Из-за санкций в РФ прекратила работу платежная система GooglePlay. Граждане России не смогут покупать в Play Market цифровые товары, игры, подписки. Доступным останется только бесплатный контент.

Неизвестно, сколько будут действовать ограничения на оплату для России, пояснил Зыков. Нельзя с уверенностью сказать, что американские компании сохранят в базе данные россиян. Поэтому эксперт призвал перенести или скопировать файлы из облачных хранилищ iCloud и Google на «Облако» в Mail.ru и «Яндекс Диск». Российские онлайн-хранилища окажутся надёжнее.