Назван способ защитить смартфон от блокировки из-за санкций

8-03-2022, 11:12

Эксперты рассказали, могут ли санкции отключить смартфоны жителей России. Как лучше обезопасить устройство: путём отключения обновлений или копированием данных.

Фото: incident.sk

Своим мнением поделился адвокат Игорь Михайлов, ведущий специалист Group-IB. Он считает, что риск блокировки смартфонов в России есть. Сделать это могут при осложнении политической обстановки в мире. Но есть и способы уберечь устройство.

Блокировка в первую очередь грозит гаджетам на платформе iOS. Они имеют встроенные функции, дающие возможность блокировать потерянный или украденный девайс на расстоянии. Более надёжны в этом плане айфоны на базе Android. У их производителей недостаточно мощностей для вывода аппаратов из строя.

Некоторые эксперты советуют отказаться от автообновлений. Это даст небольшую отсрочку, но не гарантирует 100% защиты. Способ опасен тем, что делает ПО гаджета уязвимым. Увеличивается риск взлома и утери личной информации. Куда надёжнее следующий способ.

Защитить смартфон от блокировки может выключение интернета. Но IT-специалисты предупреждают, эта мера бесполезна для iPhone. Установленный в нём Wi-Fi автоматически подключается к сети.

Лучший способ сохранить софт ─ перенести его на независимый электронный носитель (флешку). Информация, хранящаяся в памяти девайса, будет недоступна хакерам и злоумышленникам.

Представитель Apple в Москве заявил, что корпорация пока не планирует вводить ограничения для россиян.Взгляд на ситуацию высказал Антон Именнов, специалист по международному праву:

«За всю историю существования Apple и Google не блокировали абсолютно все свои устройства по географическому принципу в отдельно взятой стране», ─ сказал Именнов.

Опасаться того, что айфоны превратятся в «кирпичи», не стоит, считает Игорь Ашманов. Для создания проблем есть другие инструменты:

«Возможности насолить нам у Запада есть: это и маршрутизация интернета, раздача доменных имён. У США множество системных технологий, которые в РФ используют все. И они перестанут работать», ─ пояснил создатель фирмы «Ашманов и партнёры».

Россияне уже столкнулись с рядом неудобств из-за санкций. Так, недоступной стала оплата покупок бесконтактным методом. Появились проблемы со входом в аккаунты Instagram и Фейсбук. Увеличилось количество вредоносных атак, таких как ddos-атака.

Специалисты отмечают, санкции в IT-сфере в первую очередь коснутся госсектора, промышленной, аэрокосмической, оборонной отраслей. В худшем случае из GooglePay и APPStore будут удалены некоторые приложения.

Мнение большинства экспертов совпадает: не нужно паниковать. Американские корпорации способны ограничить работу востребованных приложений. Но отключать мобильные средства связи от всемирной паутины не в их интересах.