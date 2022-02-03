Как сервис Eqman оптимизирует работу склада

Сегодня, 10:10

Сервис Eqman — программное обеспечение с облачными технологиями, созданное для управления материально-технической базой предприятия. На вооружении пользователя богатый функционал в простом интерфейсе. Внедрять и обучать сотрудников этой Crm легко, при этом за программу не придётся платить сразу. Есть бесплатный период, достаточный для того, чтобы проверить ПО на практике.

Фото: eqman.com

Какие возможности и инструменты предлагает Eqman

Ключевая задача сервиса — упорядочить учёт материалов и оптимизировать рабочий процесс.

Эти задачи выполняются за счёт ряда инструментов:

Точной фиксации ТМЦ. На этапе выдачи и приёмки каждая единица получает метку, указываются ответственные лица. Планирования закупок, распределения запасов внутри организации. Инструмент помогает избежать лишних расходов. Контроля оборотных средств. Быстрого поиска материалов и ценностей на территории склада. Корректного формирования аналитических сводок и прочей отчётности. Автоматического генерирования документации. Разграничения уровней доступа к ресурсам ПО для каждого сотрудника.

Благодаря работе с Eqman инвентаризация Тмц на складе проходит не только быстрее, но и становится эффективной, показывает более точные результаты. Более подробная информация о возможностях сервиса по адресу https://eqman.co/inventarizaciya-sklada

Фото: eqman.com

Сколько времени внедрять облачный сервис

Программное обеспечение EqMan полноценно внедряется в рабочие процессы компании всего за один день. От клиента потребуется регистрация в системе, создание пользователей, установка и передача учетных прав на доступ, формирование QR-кодов и размещение их на оборудовании. В дальнейшем нужно установить приложение на смартфоны, а QR-коды привязать к ТМЦ.

Преимущества сервиса

Учёт и инвентаризацию ТМЦ вместе с сервисом вести гораздо проще. Нужно лишь отсканировать QR или метку. Опция двойного подтверждения приёма или выдачи ТМЦ через сканирование обеспечивает надежную защиту от мошеннических махинаций. Перемещение ТМЦ легко отследить объектам и локациям, созданным в программе. Также есть возможность закреплять материальные ценности за конкретными сотрудниками. Быстрая инвентаризация на складе сокращает время простоя, способствует возрастанию скорости приема/выдачи. Технология облачного хранения гарантирует безопасность данных, их полную защиту от утечки, если оборудование будет повреждено или выйдет из строя. Eqman легко интегрировать с 1c. Достаточно занести Тмц в 1с, и информация появится в сервисе автоматически.