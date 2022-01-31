Приют для коров открылся в Псковской области

31-01-2022, 15:34

Люди рады отдать своих постаревших бурёнок в приют, а не отправлять на бойню, отмечают создатели.

В приюте для коров животные получают заботу и уход. Фото: aif.ru

Приют для коров открыли в деревне Гоголево Псковской области. Его создатель Газизулина Лилия поставила цель спасать пожилых бурёнок. Приоритет отдаётся комфортному содержанию обездоленных коров.

История приюта началась в 2013 году в Татарстане. Тогда к Лилии обратился знакомый вегетарианец с просьбой позаботиться о его коровах. Затем животных стали привозить и из других областей.

В приюте обитает больше сотни бурёнок. Две трети из них ─ спасённые, остальные ─ телята, появившиеся на свет на ферме.

В деревню Гоголево, Локнянского района, ферма переехала в декабре, объединив приюты из Ленинградской области и Татарстана. По словам Лилии Газизулиной, выбор Псковской области не случаен. Климат здесь намного мягче, чем в Татарстане. Существует ферма на пожертвования неравнодушных людей, помощь бывших хозяев, доходы от продажи молочной продукции.

Лилия Газизулина не одинока в своём стремлении. В Румынии есть приют Нима, двери которого открыты для коров и других животных, нуждающихся в помощи.