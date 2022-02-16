Самарские ученые создали тренажёр, помогающий вернуть обоняние

16-02-2022, 08:42

В Самаре создан тренажёр для восстановления обоняния после болезни.

Фото: samsmu.ru

Это VR-устройство поможет людям, перенёсшим коронавирус, вновь почувствовать вкус и запахи.

Тренажёр ReviSmell применяется для диагностики проблем и восстановления нарушений обоняния. Эффект достигается за счёт сочетания технологий виртуальной реальности и вдыхания ароматических веществ.

Устройство активирует обонятельный рецептор пациента, восстанавливает нейронные связи и улучшает обонятельную память. С помощь очков человек погружается в атмосферу виртуальной реальности, где гуляет по дендропарку и вдыхает разные ароматы, которые должен распознать. Благодаря такому упражнению пациент не просто воспринимает разные запахи, но и тренирует память на них. Исследование и тестирование ReviSmell проводилось на базе Самарского медицинского университета.

Аппаратно-программный комплекс состоит из пневматического устройства для подачи ароматических веществ и программного обеспечения для виртуальной реальности. По словам руководителя проектов СамГМУ Артёма Морева, уникальность методики состоит в комплексной работе с несколькими рецепторами одновременно. Данная разработка вошла в линейку устройств Revi для восстановления двигательной активности и слуха.

По результатам работы учёные верят, что данную разработку внедрят в современную медицинскую практику и ReviSmell поможет пациентам вернуть обоняние после коронавирусной инфекции.