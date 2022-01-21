Тилль Линдеманн перенёс январские концерты в Москве и Новосибирске

21-01-2022, 14:13

Мероприятия, запланированные в этих городах, перенесли на год с сохранением купленных ранее билетов. Однако те, кто решил вернуть деньги, столкнулись с техническими сложностями, отписками и даже прямыми отказами организаторов.

Группа Lindemann экс-солиста Rammstein. Фото: lindemannworld.com

Концерты Lindemann в двух городах должны были состояться 26 и 28 января. Официальная причина отмены — ухудшение эпидемиологической обстановки в связи с Covid-19.

Организаторы опубликовали на сайте, в Instagram и соцсетях обращение к фанатам, которые раскупили практически все билеты (осталось лишь несколько мест в зоне танцпола и на трибунах). В сообщении названа причина, и сказано о том, что концерты в московском Adrenaline Stadium и новосибирском Экспоцентре не отменены полностью, а только перенесены.

«Билеты остаются действительными» — подытожили авторы сообщения.

Но многие обладатели билетов с предложением не согласились и попытались их вернуть, однако сделать это оказалось непросто.

Новосибирские СМИ приводят в пример запись в Vk одной из покупательниц: «У меня в Ticketland нет кнопки возврата билетов». Подобных комментариев сразу после новости об отмене концертов появилось десятки. Несколько позже организаторы отреагировали на волну недовольства. Они разослали держателям билетов письма, где, ссылаясь на постановление Правительства № 830 от 6 июня 2020 года, отказывают в возврате средств за билеты, оставляя их действительными до новой даты концертов.

Проблему с возвратами решают, кнопка возврата появилась на сайтах. Запросы принимаются в обработку, но пока деньги никто не получил, пишут в соцсетях покупатели. Обычно такие запросы обрабатываются в течение 30 дней. Задержки связывают с техническим сбоем.

Впрочем, Тиль Линдеманн может так и не приехать в Россию, даже если ситуация с Covid нормализуется. Еще задолго до отмены мероприятия в Новосибирской области с призывами не приходить и не проводить концерты выступали местные активисты. Причина — противодействие «антикультурным явлениям», коим они сочли творчество Тиля. По информации некоторых СМИ, с требованием провести проверку были отправлены письма в СК России и Госдуму. Ранее Линдеманн уже сталкивался с подобным противодействием в России, что приводило к отмене его выступлений, например, в Твери.

Сам Тиль оставил решение об отмене без личного комментария. Вместо него это сделал Бернд Финке, занимающий пост генконсула ФРГ в Новосибирске. Финке согласился с тем, что выступления отменены из-за пандемии, и отверг версию о протестных настроениях религиозных активистов. Тем не менее, он посчитал влияние религии на искусство в России довольно сильным и привел несколько примеров, когда мероприятия в том же Новосибирске отменялись из-за недовольства группы людей.

Официальная версия выглядит правдоподобной, поскольку по той же причине массово отменяются концерты западных звезд в Москве и по всей России. В частности, Джейн Биркин, LP, Kaleo, Clawfinger. Но силу влияния активистов исключать нельзя. Состоятся ли концерты фронтмена Rammstein в следующем году, большой вопрос. Сегодня уверенности в этом нет ни у кого.