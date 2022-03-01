Студия Warner Bros отменила премьеру «Бэтмена» для России из-за спецоперации в Украине

1-03-2022, 21:29

За день до премьеры кинокомпания временно отказалась от российского проката. Зрителям предстоит вернуть свои деньги за билеты.

Фрагменты фильмов киностудии. Фото: static.ngs.ru

Компания Warner Media сообщила о временной остановке премьерного показа нового кинокомикса в столичных кинотеатрах из-за ситуации в Украине. Бойкот продолжится до завершения конфликта.

Премьерный выход «Бэтмена» в РФ киностудия WarnerBros наметила на 2 марта. Вопрос об отправке кинофильма в Россию обсуждался два дня (27 и 28 февраля). Решение об отказе в прокате принято в понедельник утром. Будет ли оно применено к другим проектам компании, не сообщается.

WarnerMedia заявила: «Мы будем следить за развитием ситуации. Мы надеемся на быстрое и мирное разрешение этой трагедии».

Через час после публикации заявления, отменила релиз кинофильма «Морбиус» в российском кинопрокате киностудия Sony Pictuies.

Первой отказалась от проката своих фильмов в русских кинотеатрах студия Walt Disney. В их числе и новый проект ─ мультик «Я краснею».

24 февраля началась военная операция в Украине. Вслед за этим Запад и США ввели жёсткие санкции. Так, наложены запреты на полёты над ЕС и валютные операции с ЦБ РФ.