Ксения Собчак после разоблачения «инфоцыган» проведёт вебинар, который научит общению

23-02-2022, 22:15

Телеведущая анонсировала своё бесплатное вебинар-шоу, где расскажет, как правильно общаться с людьми. Хотя ранее журналистка критиковала онлайн курсы, выпустила фильм-расследование против инфоцыганства и провела скандальное интервью с Еленой Блиновской.

Ксения Собчак. Фото: riafan.ru

В декабре минувшего года Ксения Собчак привлекла к себе внимание размещённым на YouTube роликом об интернет-коучах. А в феврале приняла решение влиться в число онлайн-тренеров. Баннер с анонсированием авторских онлайн-курсов Собчак разместила в своём Instagram-аккаунте.

Ксения обещает научить слушателей курса, как общаться с другими людьми, чтобы достичь поставленных целей. Интернет-пользователи приняли эту новость с недоверием. Блогер сама внесла ясность в ситуацию. Она подчеркнула, что платить за обучение не нужно. Предполагается оффлайн встреча.

«В очном формате вы сможете лично задать мне вопросы, познакомиться со спикерами и предпринимателями, которые будут в зале», — написала Собчак.

Ксения Собчак ярый противник создателей онлайн-курсов. Она называет их «продавцами воздуха». И совсем недавно подвергла резкой критике создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую.