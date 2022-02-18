Эксперт из OpenAI: нейросети уже могут иметь сознание

18-02-2022, 08:21

По словам исследователя, ИИ будут способны решить все проблемы человечества. При этом он отметил, что такие технологии — потенциал для создания диктатур.

Фото: pbs.twimg.com

Главный научный сотрудник компании OpenAI в США Илья Суцкевер заявил, что масштабные нейронные сети вроде GPT-3 могут работать вполне осознанно:

«Возможно, большие нейронные сети, которые уже существует сегодня, немного обладают сознанием»

Тем не менее, у разных учёных есть разные мнения на этот счёт. Так, исследователь из Университета Нового Южного Уэльса Тоби Уолш заявил, что роль нейросетей преувеличена, и разговоры по поводу осознанности систем искусственного интеллекта лишь вводят людей в заблуждение. В профессиональном сообществе утверждают, что, несмотря на успешность нейросетей, они ещё не достигли уровня человеческого интеллекта — они могут лишь имитировать сознание людей.

В ответ на утверждение Суцкевера о скором повышении осознанности нейросетей учёный Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково», заявил, что разработка сознательно искусственного интеллекта, способного мыслить и действовать, займёт не менее пятнадцати лет.

Таким образом, вопрос об истинной осознанности систем искусственного интеллекта, способности нейросетей полноценно мыслить и принимать решение, в научном мире пока остаётся открытым.