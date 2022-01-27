Компания Илона Маска анонсировала старт испытаний мозговых чипов на людях

27-01-2022, 12:03

Компания Neuralink начала поиск директора по клиническим испытаниям.

Компания Илона Маска готова начать испытания чипов на человеке. Фото: diarionoticiasweb.com

Эксперименты на человеке планируется начать в 2023 году. Руководить ими будет директор по клиническим испытаниям. Объявление о вакансии уже размещено на официальном сайте.

Команда Neurolink достигла впечатляющих результатов. Благодаря чипу, внедренному в мозг, 9-летняя обезьяна научилась играть в популярную видеоигру Pong. Об этом 20 января сообщило информагентство Bloomberg.

Поиск нового директора ─ подтверждение того, что Neurolink готова к экспериментам по встраиванию чипа в человеческий мозг. Руководителю предстоит контролировать процесс тестирования медицинского чипа на человеке.

Чип ─ это аппарат, передающий информацию с внешнего источника в мозг. Выполнен в виде монеты. Крепится за ухом. Передает информацию на расстояние до 10 м. Скорость передачи ─ 1 Мбит/с.

Будет использоваться в лечении травм головного мозга и депрессии, устранении гневных вспышек и раздражительности, восстановлении подвижности конечностей.

«Мы надеемся, что сможем опробовать это с нашими первыми людьми ─ людьми с тяжелыми травмами спинного мозга, такими, как тетраплегия, квадраплегия ─ в следующем году, ожидая одобрения FDA», — делился планами Илон Маск в 2021 году.

Приступить к экспериментам на человеке Макс намерен в 2022 году.